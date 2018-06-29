بعد صعودها..السويد ترفع الحظر الدبلوماسي على المونديال

رفعت الحكومة السويدية، الجمعة، الحظر الدبلوماسي الذي فرضته على بطولة كأس العالم لكرة القدم في #روسيا، تضامنا مع #بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي السابق #سيرغي_سكريبال، في مارس/آذار الماضي.

وجاء قرار الحكومة بعد تأهل المنتخب السويدي لكرة القدم، إلى دور ثمن النهائي (دور الـ16)، حسب صحيفة ذا لوكال المحلية (خاصة).

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم، قولها: "نحن الآن في وضع آخر. كرة القدم يجب أن تكون شيئاً يوحد بيننا. وبريطانيا لن تمانع سفرنا إلى هناك. وأضافت: "سنستمر في تشجيع فريقنا".

ولم تعلن السويد بعد عن أسماء المسؤولين والدبلوماسيين المقرر سفرهم إلى روسيا لمؤازرة منتخبهم الوطني.

غيّر أن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أكد أنه لن يذهب لحضور المباراة، وفق المصدر ذاته.

وتأهلت #السويد إلى دور ثمن النهائي بعد فوزها على #المكسيك بثلاثية نظيفة، الأربعاء الماضي.

ومن المنتظر أن تواجه #السويد، سويسرا، الثلاثاء المقبل، في إطار دور الـ 16.

وفي 4 مارس المنصرم، اتهمت بريطانيا، روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) على أراضيها باستخدام غاز الأعصاب، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

واشتعلت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين البلدين، إثر إجراءات عقابية أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين، توسعت لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.