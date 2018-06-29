نصرالله يتدخل في عودة لاجئي سوريا من لبنان

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الحزب سينسق مع النظام السوري والأمن العام اللبناني للمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة إلى بلادهم.

وأضاف نصر الله الذي يقاتل حزبه المدعوم من إيران إلى جانب دمشق: "نحن أمام تحول كبير وانتصار كبير جدا في جنوب سوريا"، حيث يحقق الجيش مكاسب سريعة ضد المسلحين.

وأعلن نصر الله أن حزب الله سيشكل "لجانا شعبية في مختلف المناطق للتواصل مع النازحين لمن يرغب، نحن لا نريد أن نلزم أحداً، نحن نريد أن نقدم هذه المساعدة الإنسانية الوطنية التي تخدم الشعبين اللبناني والسوري".

وأضاف في خطاب تلفزيوني: "نحن في حزب الله وأمام مجموعة تعقيدات في معالجة هذا الملف وانطلاقا من طبيعة علاقتنا الجيدة والمتينة والقوية بطبيعة الحال مع الدولة السورية وكوننا أيضا جزءا من الوضع الموجود في لبنان نحن نريد أن نستفيد من هذه الحيثية لمد يد المساعدة".



وتابع: "سنشكل لوائح ونعرضها على الجهات المعنية في سوريا وبالتعاون مع الأمن العام اللبناني الذي هو الجهة المعنية، نتعاون معاً لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الذين يرغبون بالعودة الآمنة الطوعية".



وأكد على استمرار "هذه المساعدة إلى أن يتم حسم هذا الأمر سياسيا ورسميا بين الحكومتين اللبنانية والسورية".

وترى الأمم المتحدة أن الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى سوريا لم تتوفر بعد، وهو رأي تدعمه دول مانحة.

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الصراع المستمر منذ سبع سنوات أدى إلى تشريد 11 مليون سوري من ديارهم، بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ إلى لبنان يعادلون نحو ربع سكان البلاد.

وتقول الحكومة اللبنانية إنها تستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري في أنحاء البلاد. ويقيم أغلبهم في مخيمات مؤقتة في فقر مدقع ويواجه هؤلاء أحيانا خطر الاعتقال، بسبب القيود المفروضة على الإقامة القانونية والعمل.



واتهم نصر الله "جهات دولية ومحلية" بتخويف النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم.



وضغط وزير الخارجية، جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر الحليف السياسي لحزب الله من أجل عودة المزيد من اللاجئين، واتهم المفوضية في وقت سابق هذا الشهر بمنع السوريين من العودة.

وتنفي المفوضية هذا قائلة إنها تدعم العودة الآمنة وتحترم القرارات الفردية بالعودة، في حين عبر مانحون دوليون رئيسيون للبنان عن استيائهم مما وصفوه "بالاتهامات الباطلة" الموجهة للمفوضية.



وكان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الذي يعارض الحكومة السورية قد أوضح أن لبنان ضد العودة القسرية للنازحين.