ماكرون عن ترمب: ما يجري خلف الأبواب المغلقة يبقى كذلك

انتقد الرئيس الفرنسي، #إيمانويل_ماكرون، مساء الجمعة، تقارير إعلامية تحدثت عن مضمون لقائه مع نظيره الأميركي #دونالد_ترمب، مشدداً على أن ما يجري خلف الأبواب المغلقة لابد أن يبقى كذلك.

وكانت تقارير إعلامية أميركية قالت إن الرئيس الفرنسي تلقى اقتراحاً من نظيره الأميركي، لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك أثناء القمة التي جمعتهما في البيت الأبيض في أبريل/نيسان الماضي.

وتعليقاً على ذلك، قال ماكرون، في تصريحات صحافية، عقب قمة المجلس الأوروبي في بروكسل: "الالتزامات التي قدمتها لأوروبا منذ أكثر من عام كافية لتجعلكم تتخيلون ردي إذا طُرح عليّ اقتراح كهذا".

والخميس، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن ترمب سأل ماكرون خلال اجتماعهما في أبريل الماضي: لماذا لا تترك الاتحاد الأوروبي؟

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن مسؤولين أوروبيين اثنين قولهما إن ترمب عرض على ماكرون صفقة تجارية ثنائية بشروط أفضل إذا خرجت باريس من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن البيت الأبيض والرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، لم يعلقا على ما تداولته الصحيفة الأميركية.

وعقد الاتحاد الأوروبي قمةً، انطلقت الخميس واختتمت الجمعة، تمخض عنها الاتفاق على مواصلة التضامن مع الدول الأكثر تضررًا من أزمة اللجوء، وأبرزها إيطاليا، ودعم إنشاء مراكز مغلقة لطالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد، وخاصة في إفريقيا.