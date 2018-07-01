الصليب الأحمر: ميانمار غير مستعدة لعودة الروهينغا

ذكر بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، أن الظروف بولاية راخين في شمال #ميانمار غير مهيأة حتى الآن لعودة مئات الآلاف من #الروهينغا الذين فروا إلى #بنغلادش في وجه حملة شنها الجيش هناك.

وقالت ميانمار إنها مستعدة لاستقبال أكثر من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش منذ أغسطس آب الماضي وأقامت مركزي استقبال وما قالت إنه مخيم مؤقت قرب الحدود في راخين لاستقبال الدفعات الأولى من العائدين.

لكن ماورير عبر عقب زيارة له اليوم إلى المنطقة عن اعتقاده بأن عودة هؤلاء اللاجئين ينبغي أن تبدأ في وقت قريب استنادا إلى ما رآه خلال الزيارة.

وأضاف "أعتقد أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به قبل أن تكون إمكانية عودة اللاجئين على نطاق واسع حقيقة واقعة".

ومضى يقول "ينبغي أن يحدث الكثير فيما يتعلق بمراكز الاستقبال والاستعدادات وأيضا استعداد المجتمعات لاستقبال أولئك اللاجئين الذين فروا من ميانمار (إلى بنغلادش) مجددا".

أدلى ماورير بهذه التصريحات لدى وصوله إلى مخيمات اللاجئين المقامة على ساحل جنوب شرق بنغلادش بعد زيارته لميانمار حيث قال إنه شاهد قرى مهجورة ومنازل مدمرة.