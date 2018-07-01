قتلى بانفجار في جلال أباد خلال زيارة الرئيس الأفغاني

قُتل 19 شخصاً وأصيب 20 آخرون بجروح في انفجار بمدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار في شرق #أفغانستان أثناء زيارة الرئيس أشرف غني لها، حسب ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.

وقال غلام صانايا ستانيكزاي قائد شرطة إقليم نانغرهار، إن الانفجار نفذه مهاجم انتحاري استهدف مركبة تقل أفرادا من أقلية السيخ كانوا يسافرون للقاء الرئيس. وأضاف "أغلب الضحايا من السيخ".

وقال مسؤولون إن عدد الضحايا كان يمكن أن يكون أعلى بكثير لو لم يتم إغلاق العديد من مناطق المدينة استعدادا لزيارة غني، الذي لم يكن موجودا في المنطقة وقت وقوع الانفجار.

وأوضح متحدث باسم غني أن الرئيس كان في المدينة وقت الانفجار لكنه أكد أنه "بعيد عن الخطر".

من جهته، قال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار، إن الانفجار ألحق أضرارا بالمتاجر والمباني في أنحاء ساحة مخابيرات في المدينة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن أحدث تفجير يستهدف جلال أباد، عاصمة ولاية نانغرهار الذي رسخ فيه مقاتلو تنظيم داعش وجودهم في السنوات القليلة الماضية.