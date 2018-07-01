كوريا الشمالية "تستنجد" بالصين لإنهاء العقوبات

طلب زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع ببكين في حزيران/يونيو، العمل من أجل وضع نهاية مبكرة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية الأحد.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن كيم أبلغ شي بأنه يريد مساعدة الصين لإنهاء العقوبات بعد نجاح قمة 12 حزيران/يونيو بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

من جهته، قال شي إنه سيبذل "أقصى جهد" استجابة لطلب كيم، وفق الصحيفة.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في وقت سابق من حزيران/يونيو الماضي، الترسانة النووية الكورية الشمالية بأنها "تهديد استثنائي وغير عادي"، وذلك كي يُبرر استمرار فرض عقوبات على #بيونغ_يانغ بعد 10 أيام فقط من لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي.

وبعد قمة سنغافورة، قال ترمب، لدى عودته إلى واشنطن، إنه "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية"، غير أن بياناً رئاسياً تم إرساله إلى الكونغرس الجمعة جاء بلهجة مختلفة تماماً، وأوضح السبب الذي سيجعل واشنطن تبقي العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ.