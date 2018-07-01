مقتل مدنيين في هجوم على جنود فرنسيين بمالي

قُتل مدنيان في هجوم بمدينة #غاو شمال مالي، اليوم الأحد، فيما أصيب 12 آخرون منهم جنود فرنسيون بعد أن صدمت سيارة ملغمة دورية عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أبو بكر ديالو لوكالة "رويترز": "أؤكد أنه كان هجوما بسيارة ملغومة صدمت دورية عسكرية مشتركة" لجنود من #مالي وفرنسا، مضيفاً: "حتى الآن تأكد مقتل مدنيين اثنين". وأضاف أن نحو 12، بينهم ما يتراوح بين أربعة وثمانية جنود فرنسيين، أصيبوا في هجوم اليوم.

من جهته، أكد باتريك شتايجر المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن عددا من المدنيين قتلوا في هجوم بمدينة غاو وأن الجيش يسعى للتحقق من حالة 30 جنديا كانوا في الدورية التابعة لـ #قوة_برخان التي تعرضت للهجوم. وأوضح أن الانفجار وقع قرب ثلاث مركبات فرنسية.