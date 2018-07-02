القاعدة: الهجوم على القوات الفرنسية بمالي رسالة لماكرون

أعلنت جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في #مالي مسؤوليتها عن هجوم تعرضت له القوات الفرنسية في بلدة #غاو في شمال #مالي يوم الأحد، وذلك حسبما قال موقع "سايت" الأميركي المتابع لمواقع الجماعات المتطرفة على الإنترنت، اليوم الاثنين، نقلاً عن صحافي عادة ما يتلقى بشكل مباشر أنباء إعلان المسؤولية.

وقالت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" إن الهجوم الذي قتل فيه أربعة مدنيين، وأصيب أربعة من أفراد القوات الفرنسية كان "رسالة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارته لموريتانيا اليوم الاثنين.

من جهته، قال ماكرون لدى وصوله إلى نواكشوط اليوم، إنه يجري نقل عدد من الجنود الفرنسيين الذين أصيبوا في غاو إلى فرنسا جوا.

وأضاف أنه سيجتمع على هامش قمة الاتحاد الإفريقي مع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، أعضاء قوة مجموعة دول الساحل الخمس التي تشكلت لقتال المتطرفين.

وقال ماكرون "سنجتمع بعد ظهر اليوم لاتخاذ قرارات ملموسة بشأن إعادة نشر قواتنا".

يذكر أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" أعلنت مسؤوليتها عن 3 هجمات دموية في مالي منذ يوم الجمعة في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية يوم 29 يوليو/تموز.

وقال موقع "سايت" إن الجماعة أعلنت مسؤوليتها أيضا عن هجوم على مقر قوة مجموعة الساحل الخمس في سيفاري بوسط مالي يوم الجمعة وعن هجوم على قوات مالية يوم السبت قتل فيه خمسة أشخاص.