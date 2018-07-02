تركيا.. اعتقال عشرات الضباط بتهمة "غولن"

أمرت السلطات التركية باعتقال 68 مشتبهاً به،‭ ‬منهم ضباط جيش برتبة كولونيل، في عملية تستهدف من تقول إنهم أنصار للداعية فتح الله #غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب قبل عامين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا الاثنين.



وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن 19 ضابطاً في الخدمة من بين من أمرت السلطات باعتقالهم في عملية ركزت على القوات البرية للجيش في 19 إقليماً، من بينها العاصمة أنقرة.



كما نقلت الوكالة عن مصادر من مكتب كبير ممثلي الادعاء في أنقرة قوله إن المشتبه بهم على اتصال من خلال خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة في شبكة غولن.



وذكرت الأناضول أن 22 ضابطاً برتبة كولونيل و27 ضابطاً برتبة لفتنانت كولونيل من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم وأن 19 شخصاً اعتقلوا بالفعل حتى الآن.



من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار إن #تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، فيما فصلت عدداً مماثلاً تقريباً من الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب.



ومن هذا العدد وجهت السلطات اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا رهن الاحتجاز قيد المحاكمة.



وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية للتغلب على تهديدات للأمن القومي.