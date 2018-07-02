غوتيريس يدعو لزيادة الضغط على ميانمار لعودة الروهينغا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس اليوم الاثنين إلى زيادة الضغط الدولي على #ميانمار كي توفر أجواء آمنة لعودة مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين الذين هربوا من البلاد منذ حملة عسكرية في أغسطس الماضي.

وتوصلت الأمم المتحدة وميانمار إلى اتفاق في مايو أيار تأمل الأمم المتحدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى السماح لآلاف من #الروهينغا بالعودة بأمان وباختيارهم.

وقال غوتيريس وهو يجلس في خيمة من الخيزران داخل مخيم للاجئين على ساحل بنغلادش الجنوبي الشرقي "مذكرة التفاهم هذه هي أول خطوة على طريق الاعتراف التدريجي بحقوق لهؤلاء الناس".

وأضاف "هذا هو نوع التنازلات التي يمكن الحصول عليها من ميانمار في الوقت الراهن... فلنختبر صدق هذا التنازل ثم دعونا نتحرك نحو ما يتعلق بالحقوق الكاملة لهؤلاء الناس".

ولم يتسن الوصول لأي مسؤول في حكومة ميانمار للتعقيب على تصريحات غوتيريس اليوم الاثنين.

وجاءت زيارة غوتيريس بعد عشرة أشهر من هجمات شنها متشددون مسلمون في ميانمار الأمر الذي فجر حملة عسكرية أجبرت أكثر من 700 ألف من الروهينغا وهي أقلية عرقية يغلب عليها المسلمون على الهروب إلى بنغلادش المجاورة.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها تطهير عرقي وهو ما تنفيه ميانمار.