مقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 برصاص إسرائيلي في غزة

قُتل شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، لدى اقترابهم من السياج الحدودي، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع #غزة.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان ومصدر طبي في مدينة رفح إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على أربعة فلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة، ما أدى إلى إصابتهم.

وتمكن أحد الشبان الأربعة، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عاماً أصيب برصاصة في الكتف، من الفرار ونُقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، فيما اعتقل جيش الاحتلال المصابين الثلاثة الآخرين ونقلهم لجهة غير معلومة.

وفي وقت لاحق أعلن جيش الإسرائيلي مقتل أحد الشبان وإصابة الآخرين مبرراً إطلاقه النار عليهم بأنهم حاولوا اجتياز السياج الحدودي.