وزير داخلية ألمانيا قد يحرم ميركل من الغالبية بالبرلمان

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، أنه يعتزم الاستقالة من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل، على خلفية أزمة الهجرة، ما يثير شكوكاً حول مستقبل الائتلاف الحكومي.

وقالت مصادر مقربة من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري لوكالة فرانس برس إن سيهوفر (68 عاماً) أبدى نيته الاستقالة في اجتماع مغلق لحزبه في ميونيخ كان لا يزال مستمراً حتى وقت متأخر من ليل الأحد.

كما ينوي سيهوفر الاستقالة أيضاً من رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي المشارك في الائتلاف الحكومي الهش، الذي تم التوصل إليه أواخر آذار/مارس بعد مفاوضات شاقة مع الحزب الديمقراطي المسيحي، بزعامة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأشار أحد المصادر إلى أن سيهوفر "يريد الاستقالة من منصبه كوزير وكرئيس للحزب" لأنه يعتبر أنه "لا يحظى بالدعم" اللازم.

ويحاول مقربون من سيهوفر داخل الحزب إقناعه بالعودة عن قراره الاستقالة من منصبه.

ولاحقاً قال وزير الداخلية، في مؤتمر صحافي ليل الأحد الاثنين، إنه في مواجهة المأزق الحاصل عرَض تقديم استقالته من المنصبين، اللذين يتولاهما، على أن يُنفذ قراره هذا في غضون ثلاثة أيام.

وفي حال حصول الاستقالة لم يتضح ما سيكون وقعها على مستقبل الحكومة الألمانية.

والسؤال المطروح هو ما إذا كان الحزب المسيحي الاجتماعي ينوي البقاء ضمن الائتلاف الحاكم بعد استقالة سيهوفر أو الخروج منه، ما من شأنه حرمان ميركل من الغالبية في مجلس النواب وإغراق البلاد في أزمة سياسية كبرى.

كذلك قد يلجأ الحزب البافاري، الذي يواجه قريباً حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في انتخابات محلية، إلى استبدال سيهوفر، الذي تدهورت علاقاته بالمستشارة، بشخصية قادرة على التفاوض مع ميركل من أجل التوصل إلى تسوية في ملف الهجرة.

ويتعلق النزاع بكيفية التصدي لتدفق المهاجرين المسجلين في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

ويريد سيهوفر إعادة طالبي اللجوء المسجلين عند الحدود، وهو ما ترفضه ميركل خشية "تمدده" إلى كل الدول الأوروبية.

ونالت المستشارة الألمانية دعم شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي المسيحي، فقد حذر رئيس الوزراء في ولاية هيسن، فولكر بوفيير، من أنه سيكون من "غير المستحسن اتخاذ إجراءات وطنية بدون التشاور مع الآخرين".