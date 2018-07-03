إسرائيل: حماس نصبت فخاً إلكترونياً واستغلت "كأس العالم"

اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس الثلاثاء بمحاولة اختراق هواتف جنوده عبر تطبيق لتتبع نتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم وتطبيقين مزيفين للمواعدة.

وامتنعت حماس، التي تحكم قطاع غزة وخاضت عدة حروب مع إسرائيل، عن التعقيب.

وقال ضابطان في الجيش الإسرائيلي إن التطبيقات الثلاثة التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد، والتي حذفت من على متجر غوغل، كانت مصممة لزرع برمجيات خبيثة تهدف إلى سرقة بيانات من هواتف الجنود وتشغيل الكاميرات والميكروفونات في تلك الهواتف بهدف التجسس.

ولم يرد متحدث باسم غوغل في إسرائيل بعد على طلب بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز" للتعقيب. ورفض الضابطان اللذان كانا يتحدثان خلال إفادة للصحافيين الأجانب قول كيف توصلت إسرائيل إلى أن حماس هي المسؤولة.

وذكر الضابطان أن أحد التطبيقات ويحمل اسم "الكأس الذهبي" طُرح الشهر الماضي مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا. وقال أحد الضابطين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما بموجب قواعد السرية العسكرية "كان في حقيقة الأمر تطبيقا جيدا للغاية يقدم نتائج المباريات".

وقال الضابطان إن نشطاء من حماس استخدموا هويات مزيفة وتواصلوا مع جنود على مواقع التواصل الاجتماعي وشجعوهم على تحميل تلك التطبيقات على هواتفهم الذكية الخاصة.

وأضافا أن أقل من 100 جندي قاموا بذلك وجرى رصدهم إما بعد أن أبلغوا هم بأنفسهم عن ذلك أو بعد أن تتبعهم المحللون الأمنيون في الجيش. وقال أحد الضابطين "ليس لدينا علم بوقوع أي ضرر".

وسبق أن أبلغ الجيش عن مخطط مزعوم مماثل لحماس في كانون الثاني/يناير 2017 قائلاً إنه تم اختراق هواتف عشرات الجنود المحمولة من قبل نشطاء يتظاهرون بأنهم نساء فاتنات.