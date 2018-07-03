النمسا: مستعدون لحماية حدودنا الجنوبية

أعلنت #النمسا، الثلاثاء، أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية حدودها الجنوبية في حال تطبيق الحكومة الائتلافية الألمانية اتفاقاً بشأن #الهجرة.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي ترأسه المستشارة أنجيلا #ميركل، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي قد توصلا لاتفاق في وقت متأخر الاثنين أدى لتسوية خلاف بشأن الهجرة كان ينذر بانهيار الحكومة الألمانية.

من جهته، قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، وأعضاء آخرون في الحكومة، في بيان، إن حكومته مستعدة "لاتخاذ إجراءات لحماية حدودنا الجنوبية".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وتشترك النمسا في حدودها الجنوبية مع إيطاليا وسلوفينيا.