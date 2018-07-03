مسيرة نسائية حاشدة على الحدود الشرقية لغزة مع إسرائيل

شاركت آلاف الفلسطينيات الثلاثاء في أول #مسيرة_نسائية على الحدود بين قطاع #غزة و #إسرائيل التي ردت بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة العشرات منهن.

وتجمعت المشاركات في خيمة على بعد نحو 300 متر من السياج الفاصل مع إسرائيل على الحدود الشرقية لمدينة غزة تحت شعار "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار".

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النساء المشاركات في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق غزة بالأعيرة النارية والغازات ويصيب العشرات منهن بجروح وبالاختناق".

وأوضحت أن 17 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي والشظايا.

وقالت إحدى المشاركات وتدعى ريم أبو عرمانة (43 عاما) التي قتلت ابنتها وصال (15 عاما) بالرصاص الإسرائيلي في 14 أيار/مايو "أتيت لإكمال مسيرة ابنتي، هذه مسيرات سلمية نحن فقط ندافع عن أرضنا وحقوقنا".

وقتل 138 فلسطينيا على الأقل منذ بداية التظاهرات الاحتجاجية في المنطقة الحدودية من قطاع غزة في 30 آذار/مارس بمناسبة ذكرى يوم الأرض.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 أيار/مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس حيث قتل حينها 62 فلسطينيا.

وبدأت هذه الاحتجاجات التي تنظم كل يوم جمعة بإشراف الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة للمطالبة بعودة اللاجئين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.