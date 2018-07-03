وزير الداخلية الألماني يتراجع عن الاستقالة

تراجع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن تهديده بالاستقالة بعد محادثات استمرت عدة ساعات اليوم الاثنين مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كان زيهوفر، وهو أيضا زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، هدد بالتنحي عن منصبيه إذا لم تقبل ميركل بقيود تتضمن إعادة بعض المهاجرين عند حدود ألمانيا مع النمسا.

وقال زيهوفر للصحافيين لدى مغادرته مقر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين "بعد مناقشات مكثفة بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي توصلنا إلى اتفاق بشأن كيفية منع المهاجرين غير الشرعيين مستقبلا عند الحدود بين ألمانيا والنمسا".