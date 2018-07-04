المونديال.. شاهد دهساً مروعاً للمشاة في سوتشي الروسية

أعلنت الشرطة الروسية، اليوم الأربعاء، أن رجلا يبلغ من العمر 63 عاما قتل ونقل ثلاثة أشخاص آخرون إلى المستشفى بعدما صعدت سيارة الرصيف وأصابت مشاة في مدينة سوتشي التي تستضيف مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت الشرطة أن الدلائل الأولية تشير إلى أن سائق السيارة غلبه النوم أثناء القيادة.

وتستضيف 11 مدينة روسية منها #سوتشي مباريات في بطولة #كأس_العالم لكرة القدم. واستضافت المدينة المطلة على البحر الأسود خمس مباريات، وستستضيف مباراة الدور ربع النهائي بين روسيا و #كرواتيا يوم السبت.



وقالت الشرطة إن الحادث وقع في شارع على مسافة نحو 45 كيلومترا من استاد سوتشي. وقاد السائق السيارة قاطعا طريق المرور قبل أن يصعد على الرصيف ويصدم المارة.

وكانت السلطات قد تعهدت بضمان أن تجري مباريات كأس العالم في سلام. وفي الشهر الماضي دهس سائق سيارة أجرة من قرغيزستان حشدا من المارة قرب الميدان الأحمر في موسكو، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح. وشددت السلطات أيضا على أن الدلائل الأولية لذلك الحادث أشارت إلى أن السائق غلبه النوم وفقد السيطرة على السيارة.