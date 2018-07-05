أروع ما قالته ميركل عن المهاجرين أمام خصمهم

شب خلاف بين المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل، ورئيس الوزراء المجري #فيكتور_أوربان بشأن المسؤوليات التي تقع على عاتق أوروبا تجاه اللاجئين الباحثين عن ملاذ آمن في أوروبا خلال مؤتمر صحافي شابه التوتر والانفعال على غير المعتاد.



وقالت ميركل في المؤتمر الصحافي المشترك مع أوربان في برلين: "يجب ألا ننسى أن الأمر يتعلق ببشر.. بشر جاؤوا إلينا وهذا يرتبط بالرسالة الأساسية لأوروبا.. الإنسانية".



وتابعت: "أعتقد أن جوهر أوروبا هو الإنسانية وإذا ما أردنا الحفاظ على هذا الجوهر والاضطلاع بدور فيما يتعلق بهذه القيم فيجب على أوروبا ألا تدير ظهرها للعوز والمعاناة".



لكن أوربان الذي نصب نفسه منذ عام 2015 خصما لسياسة ميركل بشأن الهجرة أكد أن أفضل وسيلة تظهر بها أوروبا إنسانيتها هو أن تلغي الحوافز التي تشجع اللاجئين على القدوم للقارة.



وأضاف: "إذا كان العون الذي تقدمه أوروبا للمهاجرين سيدفع الناس في أفريقيا وآسيا إلى استنتاج أن بوسعهم القدوم، فسيفعلون ذلك".



ومضى قائلا: "يجب علينا الإحسان للغير دون أن نخلق عامل جذب، والسبيل الوحيد الذي نعرفه للقيام بذلك هو إغلاق الحدود وتقديم المساعدة (لهذه الدول)، وعدم السماح بدخول من يجلبون معهم المتاعب".