فيديو.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حرمة امرأة بدوية

تخيم مشاعر من الغضب والحزن على سكان التجمع البدوي #الخان_الأحمر ، بعد أن تداول ناشطون صوراً تظهر قيام جنود الاحتلال بالاعتداء على مجموعة من الناشطين والسكان البدو، وانتهاك إحدى النساء البدويات وتمزيق حجابها.

أبو داهوك أحد سكان التجمع البدوي قال لـ "العربية.نت": "نشعر بالغضب الكبير، ما حدث كان اعتداء كبيرا على عادتنا وتقاليدنا البدوية، لنسائنا وضع خاص لا نسمح بتجاوزه، فكيف وقد تم ضرب نسائنا وتمزيق غطاء شعرهن، نحن طلبنا من الإعلام عدم تصوير النساء، و لكن ما فعله الجنود بإحدى نسائنا كان تجاوزا خطيرا لن نسكت عليه. السيدة التي تم ضربها معتقلة الآن لدى جيش الاحتلال برفقة أخيها وعمها، لم تفعل شيئا سوى أنها حاولت إبعاد الجنود عن شقيقها".

Israeli Occupation Forces slap a Palestinian woman in the face before ripping off her hijab.



Her crime? Protesting illegal Israeli home demolitions in the occupied West Bank. pic.twitter.com/Zg7qdwUTJB — CJ Werleman (@cjwerleman) July 4, 2018

وتعيش نحو 35 عائلة فلسطينية في تجمع الخان الأحمر، وهي مهددة بالطرد والترحيل، بعد أن أصدرت محكمة الحتلال قرارا نهائيا بذلك، ومنذ يومين فرضت سلطات الاحتلال طوقا أمنيا على التجمع الذي يقع شرق مدينة #القدس، وبدأت الجرافات بالعمل لتمهيد الطريق وتسهيل عملية الإخلاء.

سكان التجمع من عرب الجهالين وبرفقة ناشطين فلسطيين وأجانب يحاولون منع الجرافات من الاقتراب للمنازل البدائية التي يعيش فيها البدو، وفي كل مرة يتعرضون لعنف كبير من قبل عشرات الجنود، يشمل الضرب ورش الفلفل الحارق والاعتقال.

وتسعى إسرائيل لإخلاء تجمع الخان الأحمر ونحو 40 تجمعا آخر من منطقة شرق القدس ونقلهم إلى مكان آخر، وذلك لتفريغ الأرض وتنفيذ ما يعرف بمشروع "أي 1"، وهو مشروع استراتيجي إسرائيلي يرمي لبناء سلسلة مستوطنات شرق القدس، لفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني من كل الجهات.

ووصف #صائب_عريقات أمين سر منظمة التحرير العملية الإسرائيلية بالتطهير العرقي والجريمة الدولية، التي تنفذها #إسرائيل على مرأى من العالم باستعمال منطق القوة، الذي لا يولي أي اعتبار لمنطق القانون الدولي والإنساني.