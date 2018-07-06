بريطانيا تُحذر رعاياها من "هجمات" في الخارج

حثت السلطات في بريطانيا رعاياها على توخي الحيطة والحذر خلال رحلاتهم السياحية إلى خارج البلاد تحسباً لاستهدافهم بهجمات إرهابية كما حصل في سنوات سابقة، خاصة الهجوم الدموي الذي استهدف بريطانيين في منتجع سياحي بتونس عام 2015 وانتهى بمقتل 30 سائحاً بريطانياً.

وأصدر مكتب مكافحة الإرهاب في لندن تحذيراً جديداً، الجمعة، اطلعت عليه "العربية.نت"، يدعو منظمي الرحلات السياحية في بريطانيا والسياح البريطانيين إلى توخي الحذر عند قضاء عطلاتهم خارج البلاد، وفي أي مكان من العالم، كما بث المكتب مقطع فيديو يشرح شروط السلامة العامة وسبل الوقاية من العمليات الإرهابية، وكذلك رد الفعل الصحيح في حال التواجد بمكان تم استهدافه بعملية إرهابية.

ويتضمن الفيديو الذي شاهدته "العربية.نت" الخطوات الثلاث الرئيسية للتعامل مع أي حادث إرهابي، وهي: اهرب ثم اختبئ ثم بلغ، وهي الخطوات التي يقول مكتب مكافحة الإرهاب إن على أي شخص أن يتبعها بالترتيب في حال التعرض لأي هجوم أو التواجد في مكان تعرض لهجوم إرهابي.

وكان منتجع سياحي في مدينة سوسة التونسية قد تعرض لهجوم إرهابي تبناه تنظيم "داعش" في صيف العام 2015، وانتهى بمقتل 38 شخصاً بينهم 30 مواطناً بريطانياً كانوا يقضون عطلتهم هناك، فضلاً عن عدد آخر من الجرحى، وهو الهجوم الذي يُعتبر أحد أكبر الهجمات التي تستهدف بريطانيين طوال السنوات الأخيرة.

ومنذ تلك المجزرة أوقفت العديد من شركات السياحة البريطانية رحلاتها إلى تونس، إلا أن شركة "توماس كوك" وهي أكبر شركات السياحة في بريطانيا وأشهرها، استأنفت تنظيم الرحلات السياحية إلى تونس اعتباراً من شهر فبراير الماضي، ولأول مرة منذ هجوم سوسة الذي أوقع عدداً كبيراً من الضحايا البريطانيين.

وأكدت الشرطة البريطانية أن هذا التحذير ليس سوى إجراء احترازي واحتياطي، وأنه لا يوجد لديها أية معلومات محددة عن هجمات محتملة قد تستهدف البريطانيين في الخارج.

وقال المدير المشرف على مكتب مكافحة الإرهاب نيك ألدورث، إن فرص حدوث هجوم إرهابي لا تزال ضئيلة، لكن بكل أسف فإننا ما زلنا نرى الأعمال الوحشية تحدث سواء داخل بريطانيا أو خارجها، وهو ما اقتضى إصدار هذا التحذير.

يشار إلى أن هذا التحذير يأتي قبل أيام قليلة من بدء موسم العطلات في بريطانيا، حيث ينتهي العام الدراسي في أواخر شهر يوليو الحالي وتبدأ العطلات الصيفية لدى البريطانيين الذين يقصدون أماكن مختلفة من العالم لقضاء إجازاتهم.