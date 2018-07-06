تركيا.. اعتقال أكثر من 200 جندي على علاقة بغولن

أمرت السلطات التركية باعتقال 271 جندياً في عملية استهدفت أنصار الداعية فتح الله #غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب قبل عامين، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقال تلفزيون "تي آر تي خبر" إن عملية بدأت في عشرات الأقاليم للقبض على جنود على صلة بعناصر شبكة غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة.

كما ذكرت صحيفة "ستار" أن معظم الذين يواجهون الاعتقال جنود في الخدمة، من بينهم 10 برتبة كولونيل، وهناك أيضاً جنرال متقاعد بين المشتبه بهم. كذلك أشارت إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول بدأت العملية الساعة الخامسة صباح الجمعة تقريباً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار/مارس إن مثل هذه العمليات تحدث بصورة متكررة منذ محاولة الانقلاب، وإن السلطات التركية ألقت القبض على نحو 160 ألفاً، وأقالت نفس العدد تقريباً من وظائفهم العامة منذ ذلك الحين.