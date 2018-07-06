تركيا.. توقيف بريطانيين اثنين بتهمة "الترويج للإرهاب"

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب التركية بريطانيين اثنين من أصل عراقي في مطار جنوب غربي #تركيا بتهمة "الترويج للإرهاب" لصالح نشطاء في حزب كردي محظور، وفق ما ذكر تقرير صحافي الجمعة.

وأفادت وكالة دوغان الخاصة للأنباء بأنه تم توقيف الشقيقين، اللذين قالت وكالة دوغان الخاصة للأنباء إنهما يدعيان أيمن برزان وهريم برزان، الخميس في مطار دالامان بعد أن استجوبتهما وحدة في الشرطة تابعة لقوة مكافحة الإرهاب على خلفية "سلوك مثير للشكوك".

وقامت الشرطة بتفحص حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي "حيث كانا يقومان بنشر الدعاية المفترضة" لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، وفق الوكالة.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً دموياً على السلطات منذ 1984 وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على قائمة "المنظمات الإرهابية".

كما أمرت محكمة محلية باحتجاز الشقيقين اللذين اعتقلتهما الشرطة، في انتظار إجراءات المحاكمة.