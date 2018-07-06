شاهد دهس متظاهرة في غارة لندنية ضد مخالفي الهجرة

رصد مقطع فيديو لحظة صادمة لحافلة تابعة لوزارة الداخلية البريطانية، وهي تلامس وتكاد تدهس متظاهرة على الأرض أثناء غارة متصلة بمخالفات #الهجرة في الحي الصيني بالعاصمة البريطانية لندن.

وبثت مستخدمة على "تويتر"، جيسيكا #سبنسر، المقطع الذي بدا فيه سائق الحافلة وهو يتقدم نحو المرأة الملقاة على الأرض، ويلامسها في موقف خطير للغاية.

وبدا في المقطع حشد من المتظاهرين الذين يحاولون قطع الطريق على الحافلة التي واصلت التقدم في وضعية خطيرة جدا للمتظاهرة، والتي نقلت إلى المستشفى في وقت لاحق، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وأثار تعريض المرأة المحتجة لخطر داهم، الحشود الملتفة حول الحافلة، والتابعة لقوات إنفاذ القانون حول مخالفات الهجرة. ووقعت الحادثة تحديدا في شارع جيرارد بالحي الصيني في لندن مساء الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن قوات إنفاذ القانون نفذت غارة الدهم بعد وصول معلومات استخباراتية عن مخالفات لقانون الهجرة.

وأكد أن الشرطة لم تعتقل أي شخص، كما لم تحدث إصابات بين الضباط أو الجمهور، وانتهى الأمر حوالي الساعة السابعة والنصف مساء الخميس.

وذكر أن المرأة أرسلت إلى المستشفى لإجراء فحوص وتبين عدم إصابتها وهي في حالة صحية جيدة.