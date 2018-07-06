شاهد وزيرة بريطانية تستخدم "لغة الإشارة" بمجلس العموم

استخدمت وزيرة التنمية الدولية بيني موردنت لغة الإشارة لأول مرة في حديثها بمجلس العموم عن أول قمة عالمية حول الإعاقة والتي تستضيفها #لندن يوم 24 يوليو/تموز.

وزيرة التنمية الدولية بيني موردنت تصبح أول وزيرة بريطانية تستخدم لغة الإشارة في حديثها بمجلس العموم عن أول قمة عالمية حول الإعاقة، والتي تستضيفها #لندن يوم 24 يوليو/تموز. #DisabilitySummit#آن_الأوان pic.twitter.com/Yd3pBfv3Gt — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) July 5, 2018

وأصبحت موردنت بذلك أول وزيرة بريطانية تستخدم لغة الإشارة في كلمة أمام مجلس العموم عن أول قمة عالمية.

وظهرت الوزيرة البريطانية في مقطع الفيديو وهي تتحدث في كلمتها أمام مجلس العموم تشرح فيها عن عجز المعاقين عن تحقيق كامل قدراتهم وفي نفس الوقت تستخدم لغة الإشارة.