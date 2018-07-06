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شاهد وزيرة بريطانية تستخدم "لغة الإشارة" بمجلس العموم

المصدر: دبي - العربية.نت
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استخدمت وزيرة التنمية الدولية بيني موردنت لغة الإشارة لأول مرة في حديثها بمجلس العموم عن أول قمة عالمية حول الإعاقة والتي تستضيفها #لندن يوم 24 يوليو/تموز.

وأصبحت موردنت بذلك أول وزيرة بريطانية تستخدم لغة الإشارة في كلمة أمام مجلس العموم عن أول قمة عالمية.

وظهرت الوزيرة البريطانية في مقطع الفيديو وهي تتحدث في كلمتها أمام مجلس العموم تشرح فيها عن عجز المعاقين عن تحقيق كامل قدراتهم وفي نفس الوقت تستخدم لغة الإشارة.

كلمات دالّة

#لندن

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