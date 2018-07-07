إصابة 13 شخصاً في انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشو

قالت أجهزة طوارئ في #الصومال إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا، اليوم السبت، في #تفجير_انتحاري بسيارة ملغومة على مقربة من القصر الرئاسي وانفجار آخر أمام مركز قريب للشرطة بالعاصمة #مقديشو.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف اليوم السبت "في المرحلة الأولى، نقلنا 13 مصابا من المنطقة المجاورة لموقع الانفجارين".

وقال الرائد محمد حسين إن الانفجار الأول، ونفذه انتحاري يقود سيارة ملغومة، وقع بالقرب من القصر الرئاسي بينما وقع الانفجار الثاني أمام المبنى التابع للشرطة.

وقال شاهد من رويترز إنه رأى دخانا يتصاعد من عدة سيارات محترقة في محيط الانفجارين.

وقد أعلنت #حركة_الشباب المتطرفة في موقعها على الإنترنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنفذ حركة الشباب تفجيرات من حين لآخر في الصومال حيث تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية.

وتريد الحركة الإطاحة بالحكومة التي يدعمها الغرب وطرد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وتأسيس حكم قائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقال حسين إن قوات الأمن أطلقت النار بعد الانفجار فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.