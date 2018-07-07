هل تؤثر قضايا الهجرة والاندماج على عواطف المشجعين؟

بعد خروج منتخبات مصر تونس والمغرب والسنغال ونيجيريا يتداول عشاق كرة القدم العرب والأفارقة على نطاق واسع الطرفة التي تقول إنه تبقى فقط للقارة الأفريقية منتخب واحد في سباق روسيا وهو المنتخب الفرنسي.

لكن الأمر يتجاوز حدود الفكاهة التي يذخر بها عالم المستديرة فبعد أكثر من 12 عاما من اعتزاله كرة القدم مازال زين الدين زيدان رمزا عاطفيا للمنتخب الفرنسي يجذب الآلاف من الشباب في العالم العربي والأفريقي.

فكيف تؤثر قضايا الهجرة والاندماج التي تشغل العالم منذ عقد كامل على مشاعر المشجعين واتجهاتهم العاطفية في مونديال روسيا؟

يحفظ صالح رفاي الذي يعمل سائقا في شركة أوبر في نسختها السودانية المسماة بـ"ترحال" على ظهر قلب تاريخ المنتخب الفرنسي منذ منتصف الثمانينيات وعلى الرغم من انسحاب أيقونة المنتخب الفرنسي "زين الدين زيدان" من الملاعب الرياضية لأكثر من 13 عاما لكن بالنسبة له مازال "زيزو" المنحدر من أصول جزائرية رمزا للمنتخب الفرنسي ودافعا كبير لدعم الديوك الفرنسية.

يقول رفاي للعربية.نت إن المنتخب الفرنسي من أوائل المنتخبات الأوربية التي ضمت في صفوفها لاعبين من أصول أفريقية وعربية للمنتخب القومي وهذا دليل جيد على الاندماج والاعتراف بالمهاجرين.

لكن "زيزو "ليس وحده الذي جذب الآلاف من المشجعين السودانيين فما زال رفاي يتذكر لاعب الوسط"جون أماد تيغانا" الذي ولد في باماكو بمالي وكان ضمن منتخب فرنسا الذي حقق بطولة الأمم الأوربية في عام .1984

ورغم الانتقادات المتواصلة لسياسة الاندماج الفرنسية لكن رفاي يرى أن فرنسا مثلت نموذجا يحتذى في ضم عدد كبير من المهاجرين لتمثيل المنتخب الوطني في كرة القدم، ومن بعدهم ظهرت بصمة المهاجرين في المنتخب الهولندي والألماني.

"تيري هنري"و"لوليال ترام "و"أبيدال "و"أمبابي" و"زين الدين زيدان" ولدوا في فرنسا لكن وجودهم في المنتخب الفرنسي خلق روابط لن تنسى مع القارة الأفريقية والعالم العربي وفي هذا السياق فإن رفاي يعتقد أن فرنسا "لن تنسى أبدا الفرحة التي غرسها في نفوسهم زين الدين ولوليال #ترمب في مونديال في مونديال1998

لكن ضم فرنسا للاعبين من أصول أفريقية أو من دول شمال أفريقيا ليس هو السبب الوحيد الذي يحفز عددا من الشباب السودانيين لتشجيع الديوك الفرنسية فمنذ بداية موجة #الهجرة الأخيرة انتهي المطاف بعدد كبير من السودانين كلاجئين في عدد من المدن الفرنسية.

يقول طارق الذي زار فرنسا في عام 2010 إنه يشجع فرنسا لسبب بسيط فهي الدولة الأوربية الوحيدة التي منحته تأشيرة "الشيغن" وطاف أوروبا محققا حلما طالما راوده منذ طفولته".

مثل طارق زار عدد كبير من الشباب السودانيين فرنسا في إطار التبادل الثقافي كما يحظى المركز الثقافي الفرنسي بأكبر عدد من الزوار ودارسي اللغة الفرنسية ورغم أن السودان لا ينتمي للرابطة #الفرانكفونية لكن السياسة المنفتحة لفرنسا تجاه الشباب في العقدين الماضيين خلقت نوعا من الروابط الثقافية.

ومثل فرنسا تحولت مشاعر عدد من الشباب تجاة المانشافت الألماني بعد السياسة المرنة للمستشارة الألمانية تجاه قضايا الهجرة.

يقول أنس الأمين وهو من الشباب الذي يدعم الفرق اللاتينية إنه ومنذ أن بدأت ألمانيا في فتح مراكز لتعليم اللغة الألمانية من خلال مركز جوته الذي تدعمه وزارة الخارجية الألمانية وفتحت أنجيلا ميركل الباب أمام المهاجرين بدأ تشجيع المنتخب الألماني يأخذ زخما مختلفا ولم تعد المشاعر محايدة تجاه الماكينات الألمانية.

مصطفى بانياب الذي يشجع بلجيكا وفرنسا وألمانيا يقول إن كثيرا من أصدقائه حزنوا للخروج المبكر لألمانيا من المونديال، ليس حبا في المنتخب الألماني رغم عظمة إنجازاته الكروية ولكن لأن ألمانيا فتحت الباب لاكثر من مليون مهاجر.

بلجيكا التي تضم المغربيين مروان فلليني وناصر الشاذلي والكنغولي "لوكاكو "والذين أنقذوا المنتخب البلجيكي أمام اليابان حولا مشاعر العرب والأفارقة تجاه ذلك البلد الصغير رغم تشدده في قيود الهجرة بعد العمليات الإرهابية التي ضربت بروكسل قبل 3 أعوام.

على مواقع التواصل الاجتماعي طلب الموسيقار السوداني الصادق شيخ الدين الذي يحمل الجنسية البلجيكية من أصدقائه أن يصلوا من أجل بلجيكا وجاء الرد من أحد أصدقائه أنه فرح لفوز بلجيكا من أجله فقط.

لكن الملايين من المغرب العربي والكونغو قطعا سوف تتحرك مشاعرهم تجاه الفريق الفريق البلجيكي امتثالا للمثل الشعبي الدارج "عشان عين تكرم مية عين".

لكن الأمر يختلف مع بريطانيا التي تنتهج قوانين صارمة في منح التأشيرات واستقبال المهاجرين بعد تشديد الرقابة مع الحدود الفرنسية في وجه الآلاف من الشباب المحتشدين في مدينة #كالية الفرنسية ومن بينهم عدد كبير من السودانيين.

تتحرك مشاعر المشجعين من الشباب السوداني تجاه المنتخب الانجليزي فقط بسبب التقدير الكبير للدوري الانجليزي لكن في مبارة كولمبيا الأخيرة هتف كثير من المشاهدين بفرح غامر عندما خطف "ياري مينا" هدف التعادل لكولمبيا في الدقيقة الأخيرة المباراة.

يقول آدم سعيد وهو مشجع محايد ويشجع "اللعبة الحلوة" إن إنجلترا تبنت سياسات متشددة بعد الحادي عشر من سبتمبر وحتى دخول المركز الثقافي البريطاني بالخرطوم يتم بعد تفتيش دقيق لذلك تحول الشباب إلى ارتياد المركز الثقافي الفرنسي والأماني وبالتالي - وبحسب رأي سعيد "كسبت السياسة المرنة للهجرة والتواصل الثقافي والإنساني مزيد من المشجعين في المونديال الروسي".

بفوز فرنسا في مباراتها مع أورغواي اليوم الجمعة يزداد الرهان على المهاجم "امبابي" المنحدر من أم جزائرية وأب كاميروني لكن في رأي مشجع المنتخب الفرنسي صالح رفاي أن نجاح أمبابي في الفوز مع فرنسا بكأس العالم يعيد فقط ذكرى الأسطورة زين الدين زيدان وتورام وتيري هنري النجوم اللامعة في مونديال 1998.