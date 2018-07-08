اتفاق سلام.. نائب رئيس جنوب السودان يعود لمنصبه

قالت الرئاسة في جنوب السودان اليوم الأحد إن ريك مشار النائب السابق للرئيس سيعود لمنصبه في إطار اتفاق سلام لإنهاء حرب مستمرة منذ خمس سنوات مزقت أحدث دولة في #إفريقيا.

وأفاد بيان أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات جرت في عنتيبي في أوغندا توسط فيها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني وحضرها رئيس جنوب السودان #سيلفا_كير ورئيس السودان عمر حسن البشير ومشار.

وقال البيان: "بعد اجتماع استمر عشر ساعات اتفقت الأطراف على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس وأن يعاد تنصيب الدكتور ريك مشار نائبا أول للرئيس".



وأضاف أن الحكومة والمعارضة وافقتا على المقترح لكن "ستجرى المزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائي".



ويشهد #جنوب_السودان حربا منذ 2013 عندما وقع خلاف بين كير ومشار وتحول إلى مواجهة عسكرية.

وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف إضافة إلى نزوح ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة وخفض إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بالكامل تقريبا.

ويأتي الاتفاق على منصب مشار في إطار جهود جديدة للوساطة يبذلها زعماء المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب. وكان اتفاق مماثل في عام 2015 قد فشل وتجددت المواجهات.