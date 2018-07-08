الصور الأولى لعملية إنقاذ " أطفال الكهف" في تايلاند

تتواصل العملية الشاقة لإخراج الأطفال الاثني عشر ومدربهم العالقين منذ 15 يوما داخل كهف في تايلاند، الأحد مع النجاح في إجلاء 4 من هؤلاء حسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية كونغشيب تانتراوانيت لوكالة فرانس برس أن 4 فتية وصلوا إلى الغرفة الثالثة تحت الأرض حيث موقع قاعدة الإنقاذ، وهم باتوا تاليا خارج دائرة الخطر.

ورأى مراسلون لوكالة فرانس برس في المكان سيارات إسعاف تغادر الموقع في اتجاه مهبط للطوافات.

وكان قائد خلية الأزمة نارونغساك اوسوتاناكورن قال خلال مؤتمر صحافي نظم على مسافة من موقع الكهف الذي أبعد عنه مئات الصحافيين أتوا من العالم بأسره "حلت الساعة والفتيان مستعدون لمواجهة كل التحديات".

وأوضح الجنرال شالونغشاي شاياكورن "سيخرجون الواحد تلو الآخر وسيستغرق الأمر يومين إلى ثلاثة أيام".

غير أن عملية الإجلاء جرت على نحو أسرع من المتوقع إذ بدأ إخراج الأطفال العالقين قبل أكثر من ساعتين من الموعد المحدد بداية.

ويرافق كل واحد منهم غواصان أحدهما أجنبي والآخر تايلاندي.

وكان الفتية في فريق "الخنازير البرية" لكرة القدم ومدربهم الشاب دخلوا لاستكشاف المغارة في 23 حزيران/يونيو بعد حصة تدريبية، لسبب لم يعرف بعد. وقد علقوا فيها بسبب ارتفاع منسوب المياه في هذا الكهف الواقع في شمال تايلاند عند الحدود مع بورما ولاوس.