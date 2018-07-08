بعد قرار نتنياهو.. وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم وزير الزراعة وعضو الكنيست الإسرائيلي، أوري أرييل، صباح الأحد، المسجد الأقصى متقدماً مجموعة من المستوطنين من جهة باب المغاربة كأول وزير يقتحمه منذ نحو عامين ونصف العام، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح لأعضاء حكومته والنواب باقتحامه، الأسبوع الماضي.

وأجرى الوزير الإسرائيلي، برفقة المستوطنين، جولات في الأقصى، تحت حراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلي الخاصة، بحسب وكالة "معا".

ودانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى اقتحام الوزير الإسرائيلي، مؤكدة أن اقتحامه يأتي على خلفية قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يسمح لأعضاء الـكنيست والوزراء باقتحام الأقصى بعد حظر الاقتحامات منذ أكتوبر 2015.

وسمح نتنياهو الأسبوع الماضي لأعضاء الكنيست بدخول الأقصى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وجاء قراره بتوصيات من وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ومفوض الشرطة العام روني الشيخ وقائد الشرطة في القدس يورام هاليفي.