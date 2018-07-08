تحطم مروحية إسعاف في شيكاغو.. ونجاة ركابها

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص أصيبوا، إثر تحطم طائرة هليكوبتر طبية على طريق سريع في شيكاغو بولاية إيلينوي الأميركية، أمس السبت.

وذكرت هيئة الطيران المدني الأميركية، أن الطيار وجه نداء استغاثة في الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش فجر الأحد قبل أن تسقط مروحيته على الطريق السريع بعد ذلك بفترة وجيزة.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن حالة المريض الذي كانت تسعفه المروحية حرجة، فيما حالة الطيار والكادرين الطبيين على متن المروحية المنكوبة، مستقرة.

هذا ولم يصب أحد على الأرض، وتحقق الهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل في الحادث.