تركيا.. إقالة 18 ألف موظف قبل رفع حالة الطوارئ

أصدرت السطات التركية اليوم الأحد مرسوما اليوم يقضي بعزل أكثر من 18 ألف موظف نصفهم من رجال الشرطة وذلك قبل رفع قانون الطوارئ المتوقع هذا الشهر.

ويأتي المرسوم بعد الفوز الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي وقبل أن يؤدي اليمين غدا ليبدأ رئاسة تنفيذية يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.

ويقضي المرسوم بعزل 199 أكاديميا من جامعات في أنحاء البلاد، فضلا عن أكثر من 5000 من رجال القوات المسلحة.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلن في مارس/آذار الماضي أن السلطات التركية عزلت بالفعل نحو 160 ألف موظف منذ الانقلاب الفاشل.