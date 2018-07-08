10 قتلى و73 جريحاً في انهيار جسر أسفل قطار تركي

أدى خروج قطار ركاب عن سكته في شمال غرب #تركيا الأحد إلى سقوط 10 قتلى و73 جريحا، كما أفاد التلفزيون الرسمي التركي.

ومن جهته، قال محافظ منطقة تكيرداغ محمد جيلان لشبكة "ان تي في" إن "هناك العديد من الجرحى كما سقط قتلى" إثر خروج قطار عن سكته متحدثا عن "ظروف مناخية سيئة".

وكان القطار يقل 360 راكبا ومتجها من قابي قوله على الحدود البلغارية في طريقه إلى اسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن خمس عربات خرجت عن القضبان في منطقة قريبة من الحدود مع اليونان.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون أشخاصاً من فرق الطوارئ وهم في طريقهم إلى موقع الحادث.

وعزت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة الحادث إلى انهيار أحد الجسور.

وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان إن الرئيس تلقى معلومات عن الحادث من وزيري النقل والداخلية وإنه عبر عن حزنه لسقوط ضحايا.