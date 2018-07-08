قوات أميركية وأفغانية تقترب من إكمال عمليتها ضد داعش

قال مسؤولون إن قوات أميركية وأفغانية خاصة توشك على الانتهاء من عمليتها ضد مسلحي تنظيم داعش بمنطقة نائية في إقليم ننكرهار بشرق البلاد حيث يوجد معقلهم الرئيسي.

وقال اللفتنانت كولونيل جوش ثيل من مجموعة القوات الأميركية الخاصة الأولى أمس السبت إن العملية في منطقة ده بالا الواقعة على الحدود مع #باكستان بدأت في نهاية إبريل وشارفت على الانتهاء في أوائل شهر يونيو حزيران لكن عمليات إزالة الألغام من المنطقة لا تزال جارية.

وقال "كانت هذه واحدة من المناطق الرئيسية التي تقوم بأمرين أولهما توفير الأموال و(مصادر) التمويل والمواد اللوجيستية إلى تنظيم داعشة وهو ما أنهيناه... وإضافة إلى ذلك كان #داعش يستخدم هذا الموقع للإعداد وكنقطة انطلاق لهجمات كبرى داخل #كابول وجلال اباد".

وخلال القتال الضاري الذي انتهى في أوائل يونيو/حزيران قُتل 167 من مسلحي داعش فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من

المعدات.

وتشكل العمليات ضد داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، ومنها تنظيم القاعدة، أساس عمل مهمة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي تجري تحت اسم عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي.