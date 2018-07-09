ارتفاع حصيلة حادث القطار في تركيا إلى 24 قتيلا

قُتل 24 شخصاً الأحد لدى خروج قطار ركاب عن سكته في منطقة تكيرداغ بشمال غربي #تركيا، وفق حصيلة جديدة أعلنها نائب رئيس الوزراء رجب أقداغ الاثنين.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن أقداغ، أن عمليات البحث انتهت صباح الاثنين في القطار المنكوب.

وكان القطار يقل أكثر من 362 راكباً ومتجها من منطقة قابي قوله على الحدود البلغارية، في طريقه إلى اسطنبول حين خرجت ست عربات منه عن سكتها.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم نقل 338 شخصا إلى المستشفى بعد الحادث، فيما لا يزال 124 شخصا في المستشفى صباح الاثنين، بحسب وزير الصحة أحمد دميرجان.

وأفادت تقارير أن المنطقة المحيطة بموقع الحادث كانت موحلة بسبب الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة، وأن الأرض تحت السكك الحديد قد تكون انهارت بعض الشيء ما تسبب بخروج القطار عن سكته.

وذكر وزير النقل أحمد أرسلان أنه تم الكشف على السكك الحديد في نيسان/أبريل، بحسب وكالة الأناضول.

وتم إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يبدأ الاثنين ولاية جديدة من خمس سنوات مع سلطات معززة، بالوضع وقدم تعازيه لعائلات الضحايا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول، متعهداً بإجراء تحقيق شامل في "الحادث المأسوي".

وعمدت تركيا في السنوات الماضية إلى تحديث شبكة السكك الحديد لديها وبنت خطوطا عدة للقطارات السريعة لجذب المسافرين، الذين كانوا يفضلون عموما الطائرات أو الحافلات.

وسبق أن تعرضت شبكة القطارات التركية لحوادث في السنوات الماضية أدت إلى سقوط قتلى.

ففي كانون الثاني/يناير 2008 قتل تسعة أشخاص إثر خروج قطار عن سكته في جنوب اسطنبول.

وفي تموز/يوليو 2004 قتل 41 شخصا وأصيب 80 عند خروج قطار سريع عن سكته في شمال غربي البلاد.