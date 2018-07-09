ارتفاع عدد ضحايا أمطار اليابان إلى 100 قتيل

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة في غرب #اليابان إلى 100 قتيل، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة صباح الاثنين.

وأوضح المتحدث يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي أن 87 من الضحايا المئة أعلنت وفاتهم فيما 13 في حال توقف القلب والجهاز التنفسي، ما يعني أن بلاغ وفاتهم لم يصدر بعد.

في السياق، قال مصدر مطلع لرويترز إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيلغي جولة خارجية كان سيبدؤها يوم

الأربعاء وتشمل بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر بعد الأمطار الغزيرة التي قتلت أكثر من 100 شخص في غرب اليابان.



من ناحية أخرى نقلت وكالة كيودو للأنباء عن توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر الحاكم قوله للصحافيين بعد الاجتماع مع آبي اليوم الاثنين إن إلغاء الجولة كان "حتميا" في ضوء هذه الكارثة.

وفي مدينة كومانو وقعت انزلاقات تربة هائلة جرفت منازل لم يبقَ منها سوى أكوام من الأخشاب، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وتسعى فرق الإنقاذ للعثور على 12 شخصاً ما زالوا مفقودين الاثنين في أحياء غمرتها الوحول بالكامل ودمرت العديد من المنازل فيها.

وقال عسكري "إننا نزيل الحطام بواسطة معدات ثقيلة حيث نستطيع القيام بذلك. كما نزيل ركام منازل دمرت، وإلا لن نتمكن من الوصول إلى أي ناجين قد يكونون عالقين تحتها".

وهذه واحدة من أخطر الكوارث من هذا النوع في السنوات الأخيرة في #اليابان، وقد تجاوز عدد الضحايا الحالي حصيلة الانهيارات الأرضية في هيروشيما في عام 2014، التي وصلت إلى 74 قتيلاً.