دبلوماسي قطري:أذون عمل من تل أبيب لغزة قد توقف الاحتجاج

اقترح المبعوث القطري لإسرائيل، محمد العمادي، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلة العامة، أن تمنح تل أبيب الفلسطنيين في غزة أذونات عمل، مقابل وقف الاحتجاجات على حدود القطاع.

وقال "إذا سمحت إسرائيل بدخول عمال من قطاع غزة الذي يعيش الكثير من سكانه في فقر فسوف تخف الاحتجاجات على الحدود، وكذلك الهجمات بالطائرات الورقية الحارقة"، التي يرى فيها الفلسطينيون سلاحاً فعالاً جديداً.

وتابع أنه يمكن البدء بدخول خمسة آلاف من سكان غزة للعمل في إسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في وقف الاحتجاجات والحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية، مضيفاً: أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية للإفراج عن الإسرائيليين المفقودين أو المحتجزين أسرى في غزة.

يذكر أن العمادي استقبل في فبراير الماضي، من قبل بعض سكان غزة بالأحذية، وتم طرده من القطاع، وقام سكان القطاع بتمزيق صور أمير قطر، وإنزال العلم القطري من أسطح الأبنية.

هذا وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 136 فلسطينياً خلال مظاهرات حاشدة على حدود غزة منذ الـ 30 مارس الماضي.