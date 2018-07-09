فتح تستعد لإطلاق مبادرة بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني

أعلن نائب رئيس حركة "فتح" الفلسطينية محمود العالول، أن حركته تعد لإطلاق مبادرة للمصالحة وإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن تفاصيل المبادرة ما زالت قيد البحث، لكن جوهرها يقوم على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

فيما دعت حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد يوم واحد من تبادل الاتهامات بين الحركة والحكومة حول تعطيل المصالحة الفلسطينية.

هذا وبدأت مصر اتصالات مع حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل لاستئناف جهود المصالحة.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد دعت حركة حماس إلى اتخاذ قرارات واضحة حول الالتزام ببنود اتفاق القاهرة وتنفيذ كامل بنوده، وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح بمدينة رام الله.