لجنة طوارئ لندنية والكرملين آسف لوفاة امرأة بغاز أعصاب

عبر الكرملين، اليوم الاثنين، عن أسفه لوفاة بريطانية بعد تعرضها لغاز أعصاب، لكنه أكد أن أي إشارة إلى تورط روسيا ستكون "سخيفة جدا".



وقالت السلطات البريطانية إن داون ستيرجيس (44 عاما) توفيت بعد أن تعرضت للتسمم بنفس غاز الأعصاب الذي أصيب به الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس/ آذار، مما تسبب في تأزم العلاقات بين موسكو وعواصم غربية.



وفي لندن، أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء أن وزير الداخلية سيترأس اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية اليوم الاثنين بعد وفاة المرأة.



وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، لرويترز لدى سؤاله عن وفاة ستيرجيس: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ من استمرار وجود مثل تلك المواد السامة على أراض بريطانية. نعتبر أن هذا خطر ليس فقط على البريطانيين بل على أوروبيين آخرين".



ونفت روسيا التي تستضيف حاليا بطولة كأس العالم لكرة القدم أي ضلوع لها في قضية سكريبال، وألمحت إلى أن أجهزة الأمن البريطانية هي التي نفذت الهجوم لتأجيج شعور مناهض لموسكو.



وذكر بيسكوف أن التحقيق وما يحدث في منطقة سالزبري هو شأن بريطاني، ليس له أي علاقة بقمة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب.