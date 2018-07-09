مسؤول أردني: عودة اللاجئين السوريين طوعية

أكد مصدر رسمي أردني أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم طوعية، وبدأت منذ توقيع اتفاق خفض التصعيد جنوب #سوريا الذي وقع قبل عام.

ونفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين صحة أنباء أثارت بلبلة وقلقاً بين اللاجئين السوريين تحدثت عن قرار ترحيل قريب للاجئين من #الأردن إلى #سوريا.

وقالت رولا الأمين مديرة الإعلام في المكتب الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين للعربية إن الأنباء المتداولة بين اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وعارية عن الصحة تماما، وإن المفوضية لم يصدر عنها مثل هذه التصريحات.

وكانت رسائل مجهولة المصدر تداولها لاجئون سوريون في الأردن لاسيما في #مخيم_الزعتري تفيد أن المفوضية السامية بصدد قطع المساعدات عن اللاجئين نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.

وجاء في الرسالة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللاجئين أن ثمة قراراً بترحيل السوريين من الأردن إلى بلادهم على دفعات اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لاسيما الذين دخلوا بطرق غير مشروعة في السنوات السابقة.