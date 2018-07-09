وزير الخارجية الأميركي يقوم بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان

وصل وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، إلى كابول الاثنين في زيارة مفاجئة هي الأولى له إلى #أفغانستان منذ تعيينه في منصبه، كما أعلنت السلطات الأفغانية.

والتقى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، الذي ثبت في منصبه وزيرا للخارجية في نيسان/أبريل، الرئيس الأفغاني أشرف غني، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا من القصر الرئاسي.

وشهدت أفغانستان بعد 17 عاما من الحرب وقفا لإطلاق النار غير مسبوق لمدة ثلاثة أيام في منتصف حزيران/يونيو بين القوات الحكومية وحركة #طالبان أشاع أجواء ارتياح في القرى وصولا إلى كابول.

ومنذ ذلك الحين أمر الرئيس غني، الذي أعلن الهدنة بشكل أحادي حتى 30 حزيران/يونيو، باستئناف الهجمات.

لكن بحسب مصدر أمني رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه، فإن مستوى أعمال العنف التي تقوم بها طالبان تراجع بشكل كبير.

وقال المصدر: "نلاحظ تراجعا في الهجمات في كل البلاد وخصوصا في جنوب وجنوب شرقي" أفغانستان مشيرا إلى "مقارنة لمدة 20 يوما قبل وبعد وقف إطلاق النار".

وأضاف أن عدد الانفجارات تراجع من 224 قبل وقف إطلاق النار إلى 148 بعد الهدنة، وعدد العمليات الانتحارية من 10 إلى 3، وإطلاق الصواريخ من 157 إلى 120.

وقتل جندي أميركي وأصيب اثنان مساء السبت برصاص جندي أفغاني صوب سلاحه على المدربين في جنوب البلاد.

وتأتي زيارة بومبيو إلى #افغانستان عشية "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان" بمشاركة 36 دولة في جدة بالسعودية، ويرتقب أن يؤيد المؤتمر إطلاق مفاوضات سلام.