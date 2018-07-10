الصين ترد على ترمب بشأن كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن موقف #بكين من الملف الكوري الشمالي ثابت، وإنها تتصرف بشكل مسؤول.

وأدلت المتحدثة باسم الخارجية، هوا تشون ينغ، بهذه التصريحات في إفادة دورية بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الصين ربما تكون تتدخل في المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال ترمب أمس الاثنين إن الصين ربما تسعى لإخراج الجهود الأميركية الرامية لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية عن مسارها، لكنه أكد ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، سيلتزم باتفاق توصل إليه الطرفان الشهر الماضي.