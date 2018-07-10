بريطانيا.. هذا ما جاء في استقالة جونسون وهكذا ردت ماي

استقال وزير الخارجية البريطاني، #بوريس_جونسون، الاثنين، اعتراضاً على خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن بقاء بريطانيا على صلة وثيقة بقواعد الاتحاد، فيما يتعلق بالسلع المصنعة.

وقال جونسون في رسالة استقالته: "أكثر من عامين، منذ أن صوَّت الشعب البريطاني مع مغادرة الاتحاد الأوروبي بناءً على وعد واضح لا لبس فيه، أنه إذا فعلوا ذلك فسوف يستعيد السيطرة على ديمقراطيته. وقيل لهم، إنهم سيكونون قادرين على إدارة سياسة الهجرة الخاصة بهم، وإعادة مبالغ الأموال التي ينفقها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، وقبل كل شيء، إنهم سيكونون قادرين على تمرير القوانين بشكل مستقل لما فيه صالح الناس في هذا البلد. بلد يجب أن يكون الخروج البريطاني يمثل الفرص والأمل".

وضاف جونسون "يجب أن تكون فرصة القيام بالأشياء بشكل مختلف، لتكون أكثر ذكاء وديناميكية، وتحقيق أقصى قدر من المزايا الخاصة للمملكة المتحدة كاقتصاد عالمي مفتوح منفتح. هذا الحلم يموت، يخنقه الشك بلا داعٍ."

وأردف وزير الخارجية البريطاني في نص اسقالته قائلا: "لقد أجلنا اتخاذ قرارات حاسمة - بما في ذلك الاستعدادات لعدم التوصل إلى اتفاق، كما ذكرت في رسالتي التي أرسلتها لكم في نوفمبر الماضي - ونتيجة لذلك يبدو أننا نتجه نحو نصف بريكست Brexit ، حيث لا تزال قطاعات كبيرة من الاقتصاد مغلقة في نظام الاتحاد الأوروبي، ولكن مع عدم وجود سيطرة للمملكة المتحدة على هذا النظام، الآن، يبدو العرض الافتتاحي لمفاوضاتنا ينطوي على أننا لن نكون قادرين فعلياً على وضع قوانيننا الخاصة. في الواقع يبدو أننا عدنا إلى الوراء منذ اجتماع "تشيكرز" (المقر الريفي لرئيسة الوزراء البريطانية) الأخير في فبراير، عندما وصفت إحباطاتي، بصفتي عمدة لندن، وأنا أحاول حماية راكبي الدراجات من الخسائر".

وتابع "كنا نرغب في خفض نوافذ الكابينة لتحسين الرؤية. وعلى الرغم من أن مثل هذه التصاميم كانت موجودة بالفعل في السوق، وعلى الرغم من وجود موجة من الوفيات، وخاصة بين النساء راكبات الدراجات، فقد قيل لنا إنه يتعين علينا أن ننتظر من الاتحاد الأوروبي إصدار تشريع حول هذه المسألة. لذا في جلسة الداما السابقة، قمنا بإجراءات مفصلة حول الاختلافات من قواعد الاتحاد الأوروبي. لكن حتى هذا يبدو الآن أنه قد تم سحبه من الطاولة، وفي الواقع ليس هناك لبربطانيا حق سهل في المبادرة. وإذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أي شيء، فإنه يجب أن يمنح الوزراء والبرلمان الفرصة ليقرروا بشكل مختلف لحماية الجمهور. فإذا أي بلد عاجز عن إقرار قانون لإنقاذ حياة راكبات الدراجات - وهو اقتراح يحظى بالتأييد على كل مستوى من مستويات الحكومة البريطانية - عندئذ لا أرى كيف يمكن أن يسمى هذا البلد حقًا بلداً مستقلًا. وعلى العكس من ذلك، قضت الحكومة البريطانية عقودًا من الجدال ضد هذا التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي أو ذاك، على أساس أنه مرهق أو غير مدروس".

جونسون: نحن الآن في موقف مثير للسخرية

وواصل جونسون قائلا "نحن الآن في موقف مثير للسخرية من التأكيد على أنه يجب علينا قبول كميات ضخمة من قانون الاتحاد الأوروبي بصرامة، من دون تغيير ذرة وإن كان ضرورياً لصحة اقتصادنا - وعندما لم يعد لدينا أي قدرة على التأثير في هذه القوانين، كما هي فنحن نتجه حقا إلى وضع المستعمرة - وسيكافح كثيرون يبحثون عن المزايا الاقتصادية أو السياسية لهذا الترتيب الخاص. ومن الواضح أيضًا أنه من خلال تنازلنا عن التحكم في كتاب القواعد التي تخصنا في السلع والأغذية الزراعية (والكثير غير ذلك) فإننا سنجعل من الصعب للغاية عقد صفقات التجارة الحرة. ثم هناك العائق الإضافي المتمثل في الحاجة إلى الجدل حول ترتيب جمركي غير عملي وغير قابل للتسليم على خلاف أي نظام آخر موجود. والأمر الأكثر إثارة للقلق أن هذا هو عرضنا الافتتاحي. هذه بالفعل هي الطريقة التي نرى بها نهاية الدولة بالنسبة للمملكة المتحدة - قبل أن يقدم الطرف الآخر عرضه المضاد. يبدو الأمر وكأننا نرسل طليعة قوتنا إلى المعركة مع أعلام بيضاء.

في الواقع، كنت أشعر بالقلق، بالنظر إلى وثيقة يوم الجمعة، أنه قد يكون هناك المزيد من التنازلات بشأن الهجرة، أو أننا قد ينتهي بنا المطاف إلى دفع تكاليف الوصول إلى السوق الموحدة".

واسترسل بوريس جونسون "أدركت يوم وثيقة الجمعة أن حجتي تمثل أقلية جداً لن تسود، وقد هنّأتك لأنك توصلت، على الأقل، إلى قرار وزاري بشأن الطريق للمضي إلى الأمام. كما قلت لك حينها، لقد أصبح لدى الحكومة الآن أغنية تستطيع أن تصدح بها. المشكلة هي أنني مارست (غناء) الكلمات خلال عطلة نهاية الأسبوع لكنها كانت تلتصق في حلقي. ولأنه يجب أن نتحمل مسؤولية جماعية. وبما أن ضميري لا يقدر على قبول جميع هذه المقترحات، فقد توصلت للأسف إلى أنه يجب على أن أغادر. أنا فخور بأنني عملت وزيراً للخارجية في حكومتكم. وأنا أتنحى، أود أولاً أن أشكر ضباط شرطة العاصمة الذين رعوني وعائلتي، في بعض الأحيان في ظروف صعبة. أنا فخور جدا بالرجال والنساء غير العاديين في خدمتنا الدبلوماسية. لقد أظهروا خلال الأشهر القليلة الماضية عدد الأصدقاء لهذا البلد حول العالم، حيث طردت 28 حكومة جواسيس روسا في احتجاج غير مسبوق على محاولة اغتيال سكريبال. لقد قاموا بتنظيم قمة الكومنولث الناجحة للغاية وحققوا دعمًا دوليًا قياسيًا لحملة الحكومة لمدة 12 عامًا من التعليم الجيد لكل فتاة وأكثر من ذلك بكثير. عندما أغادر المكتب، أصبح لدى وزارة الخارجية البريطانية الآن أكبر شبكة دبلوماسية من أي دولة في أوروبا وأكثرها فاعلية - وهي قارة لن نتركها أبداً".

تيريزا ماي ترد

من جانبها ردت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي قائلة "عزيزي بوريس، أشكرك على رسالتك التي تخليت فيها عن منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث. أنا آسفة - ومتفاجئة بعض الشيء - أن أتلقاها بعد المناقشات المثلى التي أجريناها في لعبة الداما يوم الجمعة، والاقتراح الشامل والمفصلي الذي اتفقنا عليه كحكومة. إنه اقتراح سيحترم نتيجة الاستفتاء والالتزامات التي قطعناها في بياننا الانتخابي العام بترك السوق الموحدة والاتحاد الجمركي".

وأوضحت ماي "سيعني ذلك أننا نستعيد السيطرة على حدودنا، وقوانيننا، وأموالنا - لإنهاء حرية الحركة، وإنهاء ولاية محكمة العدل الأوروبية في المملكة المتحدة، وإنهاء ذلك الزمن الذي نحول مبالغ ضخمة من دافعي الضرائب المال إلى الاتحاد الأوروبي. سنكون قادرين على إنفاق هذه الأموال على أولوياتنا بدلاً من ذلك - مثل الزيادة البالغة 20 مليار جنيه إسترليني التي أعلنا عنها لميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهو ما يعني أننا سننفق قريبًا 394 مليون جنيه إسترليني إضافية في الأسبوع على خدمة الصحة الوطنية".

وأضافت "وكما أوضحت لكم، فإن الاتفاق الذي توصلنا إليه يتطلب الدعم الكامل والجماعي لحكومة صاحبة الجلالة. خلال حملة الاستفتاء في الاتحاد الأوروبي، تم تعليق المسؤولية الجماعية على سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت. عندما وضعنا سياستنا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سمحت للزملاء في مجلس الوزراء بقدر كبير من التعبير عن وجهات نظرهم الفردية. لكن الاتفاق الذي توصلنا إليه يوم الجمعة يمثل النقطة (الأخيرة) هذا هو الحال، وإذا لم تكن قادرًا على توفير الدعم الذي نحتاجه لضمان هذه الصفقة لصالح المملكة المتحدة، فمن الصحيح، ويجب، أن تتنحى. ولأنك أقدمت على ذلك، أود أن أسجل تقديري للخدمة التي قدمتها إلى بلدنا، ولحزب المحافظين، بصفتك عمدة لندن وكوزير للخارجية - ليس أقلها الشغف الذي أظهرته في الترويج لبريطانيا عالمية، للعالم ونحن نغادر الاتحاد الأوروبي".