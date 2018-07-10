توسك رداً على ترمب: عليك تقدير حلفائك الأطلسيين

وجه رئيس الاتحاد الأوروبي #دونالد_توسك الثلاثاء، رسالة حازمة إلى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب دعاه فيها إلى "تقدير" حلفائه، عشية قمة للحلف الأطلسي في بروكسل.

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين #الاتحاد_الأوروبي و #الحلف_الأطلسي "عزيزتي أميركا، قدري حلفاءك، فليس لك الكثير منهم في نهاية المطاف".

وتابع "أود التوجه مباشرة إلى الرئيس ترمب الذي ينتقد أوروبا بصورة شبه يومية منذ وقت طويل الآن، بسبب مساهمات غير كافية بحسبه في القدرات الدفاعية".

وأكد "ليس ولن يكون لأميركا حليف أفضل من أوروبا" التي "تنفق اليوم على الدفاع أكثر بكثير من روسيا، وبمقدار ما تنفق الصين".

وأضاف "آمل ألا يكون لديك أدنى شك بأنه استثمار في أمننا، وهو ما لا يمكن قوله بالثقة ذاتها عن النفقات الروسية والصينية".

ويطالب ترمب الأوروبيين باستمرار بزيادة إنفاقهم على الدفاع التزاما بتعهداتهم برفعه إلى نسبة 2% من إجمالي ناتجهم الداخلي بحلول العام 2024.

وهو يركز انتقاداته بصورة خاصة على ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، والتي ترصد 1,24% من إجمالي ناتجها الداخلي لنفقاتها الدفاعية.

وأكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن مسألة تقاسم النفقات ستكون من المواضيع الأساسية في قمة الأربعاء والخميس.

وساهمت الولايات المتحدة بأقل بقليل من 72% في نفقات الحلف عام 2017 فأمنت 686 مليار دولار من أصل مبلغ إجمالي قدره 957 مليار دولار أنفقتها الدول الأعضاء الـ29 على دفاعها.