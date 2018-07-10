جيريمي هانت وزيراً للخارجية البريطانية خلفاً لجونسون

عينت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، جيريمي هانت وزيراً للخارجية بعد استقالة بوريس جونسون.

وعُيّن وزير الصحة البريطاني جيريمي هانت مساء الاثنين وزيراً للخارجية خلفاً لجونسون الذي استقال في اليوم نفسه، بسبب خلاف مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول بريكست، كما أعلن داوننغ ستريت.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن "الملكة وافقت بسرور على تعيين جيريمي هانت وزيراً للخارجية والكومنولث".

وخلافاً لجونسون الذي حمل لواء #بريكست فإن هانت كان من الداعين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون قد استقال الاثنين، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن استقال أيضاً وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي وأرسل بالبريد الإلكتروني "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريباً عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".

وكان الوزير المكلف بملف #بريكست، ديفيد ديفيس، قدم أيضا استقالته من منصبه الأحد، في ما شكل ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا #ماي، التي كانت تأمل بإطلاق يدها في مفاوضات خروج البلاد من #الاتحاد_الأوروبي.

وتأتي استقالة ديفيس بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل.

وقد تم تعيين "دومينيك راب" وزيرا للبريكست بدلاً من "ديفيد ديفيس" الذي استقال. المفارقة هنا، أن الإسترليني قد صمد أمام ضربة استقالة فريق البريكست بالحكومة البريطانية.