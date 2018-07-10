فيضانات اليابان.. 141 قتيلاً بأسوأ كارثة منذ أعوام

أعلنت الحكومة اليابانية أن عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت غرب اليابان ارتفع إلى 141 شخصا.

وأكدت الحكومة تواصل جهود فرق الإنقاذ من الشرطة والجيش للعثور على ناجين، وانتشال جثث الضحايا مع بدء تدفق مياه الفيضان، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

موضوع يهمك صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن بلاده سترد بعنف على أي توغل عسكري للنظام السوري في المناطق منزوعة... إسرائيل تتوعد برد عنيف على أي توغل للأسد في الجولان سوريا

وألغى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" جولة خارجية كان سيبدأها الأربعاء للتعامل مع أسوء كارثة فيضانات تجتاح #اليابان منذ عام 1983، حيث أجبرت الملايين على ترك منازلهم.