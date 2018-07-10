موسكو ترد على اتهام لندن بحادث إيمزبري: "أغنية قديمة"

ردت وزارة الخارجية الروسية على اتهام وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، #موسكو بالوقوف وراء حادث إيمزبري على الأراضي البريطانية.

وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية الروسية على موقع #تويتر: "أن مزاعم غافين ويليامسون بأن روسيا على علاقة بوفاة (المواطنة البريطانية) دون ستورجيس، هي فقط من قبيل الأغنية المتكررة القديمة بعنوان "الروس قاموا بذلك".

توفيت مساء الأحد امرأة بريطانية تعرّضت في وقت سابق لغاز الأعصاب نوفيتشوك، وكانت قد نُقلت إلى المستشفى، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية.

وقالت الشرطة إنها "فتحت تحقيقا في عملية قتل، بعد أن توفيت في 8 تموز/يوليو المرأة التي تعرضت لغاز نوفيتشوك في امزبيري" البلدة الصغيرة في مدينة سالزبري.

وأضافت الشرطة أن المرأة تُدعى دون ستورغيس وتبلغ الرابعة والأربعين من العمر، وتتحدر من منطقة دورينغتون.

وعبّرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن "صدمتها" لوفاة ستورغيس، وقالت "أفكاري وتعازيّ إلى عائلتها وأقربائها".

وأكدت أن "الشرطة وعناصر الأمن يعملون على تحديد الوقائع بشكل عاجل".

من جهته، قال نيل باسو رئيس شرطة مكافحة الإرهاب والمسؤول عن التحقيق، إن "دون تترك وراءها أسرتها وأطفالها الثلاثة. أفكارنا وصلواتنا لها في هذا الوقت العصيب للغاية".

وقالت الشرطة إنّ الرجل البالغ من العمر 45 عاما، والذي دخل المستشفى في اليوم نفسه بسبب تعرضه أيضا لغاز نوفيتشوك، مثل دون ستورغيس، لا يزال في وضع صحي حرج. وقال أحد أصدقائه لوكالة فرانس برس إنه يدعى تشارلي راولي وإنه كان على علاقة مع دون.

ومرضت دون ستورغيس (44 عاما) وتشارلي راولي (45 عاما) في امزبيري، البلدة الصغيرة في مدينة سالزبري، حيث تسمم #الجاسوس_الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من آذار/مارس، ما أثار مجددا المخاوف بين السكان المحليين.

وتُلقي#لندن باللوم على #روسيا في الهجوم على سكريبال، حيث اتهم وزير الداخلية ساجد جاويد موسكو الخميس باستخدام بريطانيا "مكباً للسم"، فيما نفت روسيا بشدة هذه الاتهامات.