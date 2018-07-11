اليابان.. الطوفان يحصد 179 قتيلا والرقم في ارتفاع

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على غرب #اليابان إلى 179 قتيلا في حين لا يزال هناك الكثير من المفقودين وآلاف المشردين، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن عمليات البحث والانقاذ لا تزال مستمرة بعد #الفيضانات و #السيول والانهيارات الأرضية التي تسببت بها #الأمطار_الطوفانية، وأدت لأخطر كارثة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية في الأرخبيل منذ أكثر من 30 عاما.

وصباح الأربعاء غادر رئيس الوزراء شينزو آبي العاصمة طوكيو متجهاً إلى أوكاياما، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالكارثة، للوقوف على حجم المأساة التي اضطرته لإلغاء جولة خارجية كان يعتزم القيام بها هذا الأسبوع إلى أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا.

ومن المقرر أن يستطلع آبي من الجو حجم الأضرار في إقليم مابي، وأن يلتقي على الأرض نازحين ومسؤولين محليين لمعرفة احتياجاتهم.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في ملاجئ موزعة في عدد من أنحاء وسط الأرخبيل وغربه، بحسب الإعلام المحلي.