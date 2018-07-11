ميركل رداً على ترمب: يمكننا اتخاذ قرارات مستقلة

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل، الأربعاء، أن #ألمانيا تتخذ قراراتها بشكل "مستقل"، وذلك رداً على انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الذي اتهم برلين "بإثراء" #روسيا وعدم المساهمة بشكل كافٍ في النفقات العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وقالت ميركل عند وصولها إلى قمة حلف الأطلسي في بروكسل: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة، ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة" بدون الإشارة مباشرة إلى ترمب.

وكان ترمب قد شن هجوماً حاداً على ألمانيا في وقت سابق الأربعاء، متهماً إياها بأنها "رهينة" روسيا في إمدادات الطاقة.

وقال إن "ألمانيا تثري روسيا"، مشيراً إلى أنها "تدفع مليارات الدولارات لروسيا عن إمداداتها للطاقة، وعلينا أن ندفع من أجل حمايتها في مواجهة روسيا. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلاً".

ويطالب الرئيس الأميركي باستمرار الأوروبيين، خصوصاً ألمانيا، بزيادة نفقاتها العسكرية بهدف احترام التزامها برفعها إلى 2% من إجمالي ناتجها الداخلي في 2024.

وقالت ميركل، المتحدرة من ألمانيا الشرقية سابقاً: "لقد عشت في قسم من ألمانيا المحتلة من قبل الاتحاد السوفياتي. أنا سعيدة جداً لأننا متحدون اليوم بالحرية بصفتنا جمهورية ألمانيا الفيدرالية. يمكننا بالتالي اعتماد سياساتنا الخاصة واتخاذ قرارات مستقلة".

وأضافت: "ألمانيا تبذل الكثير لحلف الأطلسي. نحن ثاني أكبر مزود بالقوات، ونضع غالبية قدراتنا العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي".

ويلتقي ترمب وميركل على هامش قمة الناتو عند الساعة 13.15 بتوقيت غرينتش.