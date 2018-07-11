هجوم ثالث على جلال آباد بأقل من أسبوعين.. ومقتل 10

قتل 10 أشخاص وأصيب 10 آخرون بهجوم على مكتب الإدارة التعليمية في مدينة جلال آباد شرق #أفغانستان، الأربعاء، وفق مسؤولين.

وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، عطاء الله خوجياني، إن الهجوم نفذه ثلاثة مهاجمين، فجر اثنان منهما سترات ناسفة، وقتلت قوات الأمن الثالث.

وهذا ثالث هجوم كبير في جلال آباد، المدينة الرئيسية في إقليم ننكرهار، خلال أقل من أسبوعين عقب تفجير أسفر عن مقتل مجموعة من السيخ في أول تموز/يوليو وتفجير آخر أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل الثلاثاء.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هجوم الأربعاء، لكن تنظيم #داعش أعلن مسؤوليته عن الهجومين السابقين في جلال آباد هذا الشهر.

يذكر أن إقليم ننكرهار، المتاخم لباكستان، هو المعقل الرئيسي لـ"داعش" منذ ظهوره في أفغانستان قبل نحو أربع سنوات.

وفي الجانب الآخر من أفغانستان، في إقليم فراه غرب البلاد، قتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة عندما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في سيارتهم وهم في طريقهم إلى حفل زفاف، وفق مسؤول بالإقليم.