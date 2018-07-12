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اليابان: نحو 200 قتيل جراء الأمطار الطوفانية والسيول

المصدر: طوكيو – فرانس برس
من فيضانات اليابان
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قتل 199 شخصا على الأقل جراء #الفيضانات والانهيارات الأرضية بغرب #اليابان في حصيلة جديدة أعلنها المتحدث باسم الحكومة الخميس.

وقال يوشيهيد سوغا خلال مؤتمر صحافي إن رئيس الوزراء شينزو آبي أمر خلال اجتماع خلية الأزمة بالتصرف بأسرع ما يمكن لإنقاذ الضحايا.

أمطار اليابان أمطار اليابان
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وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 179 قتيلا جراء الكارثة.

ورئيس الوزراء الذي ألغى جولة له في أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا توجه الأربعاء إلى مقاطعة أوكاياما إحدى أكثر المناطق تضررا مع هيروشيما على أن يزور الجمعة منطقة أخرى لحقت بها أضرار.

وإضافة إلى القتلى الـ199 قالت السلطات إنها لا تملك أي معلومات عن عشرات الأشخاص في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود زهاء ستين مفقودا.

وأدى التساقط غير المسبوق للأمطار خلال ثلاثة أيام إلى فيضانات هائلة وانهيارات طينية وأضرار كبيرة أخرى حاصرت أعدادا كبيرة من الناس.

وفي المناطق التي شيدت فيها مبان على سفوح الجبال أدت الانهيارات إلى تدمير مساكن بالكامل وغطت الوحول أحياء برمّتها.

وصدر أمر جديد بإخلاء قرية في منطقة هيروشيما بسبب خطر ناجم من فيضان بحيرة وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

كلمات دالّة

#الفيضانات, #اليابان

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